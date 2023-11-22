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В Ростове в поселке Орджоникидзе огромное дерево оборвало провода

В Ростове в поселке Орджоникидзе огромное дерево оборвало провода
В Ростове-на-Дону в поселке Орджоникидзе огромное дерево оборвало провода. Жалобу местные жители опубликовали 22 ноября на сайте Благоустройства.

По словам горожан, дерево упало на улице 2-й Грамши, возле дома № 178/1. Сильный ветер в донской столице стал причиной обвала, часть растения повредила электропровода. Они служили источником уличного освещения.

- Есть угроза для жизни людей! - сказано в жалобе.

Ростовчане уже отправляли жалобу в администрацию Первомайского района, однако проблему не решили.

Вероятно, пешеходы на опасном участке могут получить травмы. Оборванные провода свисают над головами людей.
Фото: Благоустройство
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