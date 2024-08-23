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В Ростове на протяжении месяца частично перекроют улицу Доватора, как сообщил городской департамент транспорта.Начиная с 12 сентября, движение будет ограничено в районе здания № 156/3 из-за проведения работ по прокладке подземных коммуникаций. Завершить ремонтные работы планируют к 12 октября.На этот период водителям советуется искать альтернативные маршруты для объезда.Кроме того, с 14 сентября по 14 октября перекроют движение на улице 2-й Киргизской от переулка Суржского до Клязьминского, а также на участке улицы 2-й Киргизской у дома № 82.