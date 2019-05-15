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В Ростове на проспекте Шолохова из-за провисших над дорогой проводов образовалась пробка

В Ростове на проспекте Шолохова из-за провисших над дорогой проводов образовалась пробка
На проспекте Шолохова из-за нависших над дорогой проводов образовалась пробка. Инцидент случился около полудня 17 мая.

Как рассказали пассажиры общественного транспорта, произошёл обрыв проводов. Кабели сильно провисли и легли на крышу автобуса. Водитель сразу же остановился и высадил пассажиров.

Провисшие провода стали причиной ограничения движения. В результате на проспекте образовалась пробка. На место прибыли сотрудники полиции.
В Ростове на проспекте Шолохова из-за провисших над дорогой проводов образовалась пробка
Добавим, что ЧП произошло в день, когда в Ростов прибывает премьер-министр России Дмитрий Медведев. По некоторым данным, глава правительства должен прилететь в старый аэропорт на Шолохова.

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