В Ростове на проспекте Ленина неизвестный ударил ножом мужчину

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону неизвестный дважды ударил мужчину ножом. Происшествие случилось ночью 5 сентября на проспекте Ленина.По словам очевидцев, между компаниями вспыхнул конфликт. Когда он дошел до точки кипения, в ход пошли кулаки. Во время драки одного из горожан ударили ножом в область груди и поясницы. После мордобоя дебоширы убежали. Раненого отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь.- Личности участников конфликта устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.