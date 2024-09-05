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В Ростове на проспекте Ленина неизвестный ударил ножом мужчину

В Ростове на проспекте Ленина неизвестный ударил ножом мужчину
В Ростове-на-Дону неизвестный дважды ударил мужчину ножом. Происшествие случилось ночью 5 сентября на проспекте Ленина.

По словам очевидцев, между компаниями вспыхнул конфликт. Когда он дошел до точки кипения, в ход пошли кулаки. Во время драки одного из горожан ударили ножом в область груди и поясницы. После мордобоя дебоширы убежали. Раненого отвезли в больницу, где оказали необходимую помощь.

- Личности участников конфликта устанавливаются, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Фото: Ростов.Ру
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