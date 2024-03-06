В Ростове на Портовой билборд рухнул на припаркованные автомобили

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Ростове-на-Дону сильный ветер с корнем вырвал рекламный щит, расположенный на Портовой. Инцидент произошел 6 марта.Билборд, под воздействием стихии, приземлился в районе дома № 530 на парковку, повреждая ограждение и несколько автомобилей. По счастливой случайности, никто не находился рядом в момент обрушения, и пострадавших удалось избежать.Однако владельцам поврежденных автомобилей теперь придется затратить значительную сумму на ремонт.Местные жители возмущаются тем, что рекламный щит не смог выдержать ветровую нагрузку, ведь подобные конструкции должны быть готовы к воздействию стихийных явлений.