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В Ростове на Портовой билборд рухнул на припаркованные автомобили

В Ростове на Портовой билборд рухнул на припаркованные автомобили
Ростове-на-Дону сильный ветер с корнем вырвал рекламный щит, расположенный на Портовой. Инцидент произошел 6 марта.

Билборд, под воздействием стихии, приземлился в районе дома № 530 на парковку, повреждая ограждение и несколько автомобилей. По счастливой случайности, никто не находился рядом в момент обрушения, и пострадавших удалось избежать.Однако владельцам поврежденных автомобилей теперь придется затратить значительную сумму на ремонт.

Местные жители возмущаются тем, что рекламный щит не смог выдержать ветровую нагрузку, ведь подобные конструкции должны быть готовы к воздействию стихийных явлений.
Фото: соцсети.
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