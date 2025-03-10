На новой рабочей неделе в Ростове начнется потепление до +21 градуса

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В Ростове на новой рабочей неделе прогнозируется потепление. Прогнозом с 10 по 14 марта поделились специалисты Гидрометцентра.В понедельник, 10 марта, днем будет ясно. Температура будет колебаться от +2 до +12. Ближе к ночи похолодает до +3. Ветер слабый. Осадков не ожидается.Погода во вторник будет облачной. Днем – от +10 до +12 градусов. К ночи столбик термометра опустится до +3. В течение дня ожидается ветер до 8 метров секунду.В среду погода будет теплой. Днем столбик термометра покажет +20 градусов. К ночи опустится до +7. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.В четверг и пятницу в Ростове будет ясно. Днем температура будет колебаться от +20 до +21 градуса. Ночью столбик термометра опустится до +10. Скорость ветра достигнет 10 метров в секунду.