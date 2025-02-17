На новой рабочей неделе в Ростове начнутся морозы до -11 градусов

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В Ростове на новой рабочей неделе ожидаются заморозки до -11 градусов. Специалисты Гидрометцентра поделились прогнозом погоды с 17 по 21 февраля.В понедельник, 17 февраля, в Ростове-на-Дону будет пасмурно. Днем температура опустится до -5 градусов и дойдет до -10 ночью. Ожидается безветренная погода. Осадки днем также маловероятны.Во вторник, 18 февраля, днем будет холодно. Температура - в пределах от -4 до -11 градусов. Ночью термометр покажет -10. Ожидается легкий бриз, до 8 метров в секунду.В среду и четверг будет пасмурно. Днем столбик термометра покажет от -8 до -10 градусов. Ближе к ночи температура опустится не ниже -10. Осадков не ожидается.В пятницу, 21 февраля, в донской столице будет еще холоднее. Днем столбик термометра покажет -11 градусов, ночью - до -8. Также днем ожидается ветер до 14 метров в секунду.