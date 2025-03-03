На новой рабочей неделе в марте в Ростове ожидается потепление до +8 градусов

Фото: DonDay

В Ростове на первой мартовской рабочей неделе ожидается +8 градусов. Прогнозом с 3 по 7 марта поделились специалисты Гидрометцентра.В понедельник, 3 марта, днем еще будет пасмурно. Столбик термометра покажет от -5 до +1. Ночью похолодает до -6. Осадки днем маловероятны.Погода во вторник, 4 марта, будет пасмурной. Днем – от -4 до +1 градуса. К ночи вновь похолодает до -4. Также днем прогнозируется усиленный ветер, до 14 метров секунду.В среду ожидается наконец потепление. Днем столбик термометра покажет +4 градуса. К ночи опустится лишь до -2. Однако днем скорость порывов ветра будет достигать 17 метров в секунду.В четверг и пятницу в Ростове начнется весна. Днем температура будет колебаться от +6 до +8 градусов. Ночью все же похолодает, но не сильно, всего до -2. Осадки маловероятны. Скорость ветра днем достигнет 17 метров в секунду.