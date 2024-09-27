Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове на Нагибина прозвучали звуки выстрелов

В Ростове на Нагибина прозвучали звуки выстрелов
Жители Ростова-на-Дону услышали звуки стрельбы на проспекте Михаила Нагибина. Информация об этом появилась в социальных сетях днем 27 сентября.

Очевидцы рассказывают, что примерно в 11:30 они услышали автоматные очереди неподалеку от торгового центра «Горизонт». Также были слышны грохот и крик. Через несколько минут шум стих.

В настоящий момент нет официальной информации о том, что стало причиной стрельбы. Жители города выдвигают разные версии: одни предполагают, что это был звук пролетающего вертолёта, другие считают, что стрельба велась в районе рощи СКА.
Фото: Яндекс карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.