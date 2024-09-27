В Ростове на Нагибина прозвучали звуки выстрелов

Фото: Яндекс карты

Жители Ростова-на-Дону услышали звуки стрельбы на проспекте Михаила Нагибина. Информация об этом появилась в социальных сетях днем 27 сентября.Очевидцы рассказывают, что примерно в 11:30 они услышали автоматные очереди неподалеку от торгового центра «Горизонт». Также были слышны грохот и крик. Через несколько минут шум стих.В настоящий момент нет официальной информации о том, что стало причиной стрельбы. Жители города выдвигают разные версии: одни предполагают, что это был звук пролетающего вертолёта, другие считают, что стрельба велась в районе рощи СКА.