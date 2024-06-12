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В Ростове на месяц ограничат движение по улице Цеховой

В Ростове на месяц ограничат движение по улице Цеховой
В Ростове ограничат движение машин на улице Цеховой. Информацию об этом сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 17 июня по 17 июля водители не смогут проехать по участку улицы Цеховой от Каяни до Верхненольной в Ростове.

Причина ограничения движения — работы на сети газораспределения.

Напоминаем, что с 15 июня по 31 декабря в Октябрьском районе донской столицы будет ограничено движение на двухкилометровом участке дороги — от улицы Сосновой до улицы Особенной.
Фото: Ростов ру
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