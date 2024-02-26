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В Ростове на Курчатова случилось ДТП с автобусом № 42

В Ростове на Курчатова случилось ДТП с автобусом № 42
В Ростове-на-Дону случилось ДТП с участием автобуса № 42. Авария произошла на улице Курчатова 26 февраля.

По словам местных жителей, после столкновения общественный транспорт получил механические повреждения. На снимках видно, что у автобуса выбита дверь, помят бампер, а стекла разбились и упали прямо в салон.

- Во что врезался автобус, непонятно, - добавили ростовчане.

Есть ли пострадавшие в ДТП, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока не давали никаких комментариев по этому поводу.
Фото: СоцСети
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