В Ростове на Курчатова случилось ДТП с автобусом № 42

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону случилось ДТП с участием автобуса № 42. Авария произошла на улице Курчатова 26 февраля.По словам местных жителей, после столкновения общественный транспорт получил механические повреждения. На снимках видно, что у автобуса выбита дверь, помят бампер, а стекла разбились и упали прямо в салон.- Во что врезался автобус, непонятно, - добавили ростовчане.Есть ли пострадавшие в ДТП, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока не давали никаких комментариев по этому поводу.