На Змиевской балке в Ростове-на-Дону произошла авария с участием иномарки, грузовика и автобуса

Массовое ДТП участием иномарки, автобуса и грузовика произошла на Змиевской балке в донской столице. Авария случилась днем 17 июля, на мосту возле мемориала «Жертвам фашизма».Как сообщают очевидцы, в проезжающий по мосту автобус № 6 врезалась «ГАЗель». После этого, в остановившейся от удара грузовик, влетела «Шкода». Все три транспорта получили небольшие механические повреждения. О пострадавших в дорожно-транспортном происшествии пока не сообщается.Вероятней всего, причиной аварии могла послужить плохая видимость на дороге. На Ростов-на-Дону 17 июля обрушился сильный дождь, который затопил многие участки города. По всей территории донской столицы работают спасатели, пытающиеся выкачать воду из образовавшихся рек, а также помогают гражданам.