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В Ростове на конечных остановках дезинфицируют общественный транспорт

В Ростове на конечных остановках дезинфицируют общественный транспорт
В Ростове-на-Дону организовали мобильные пункты дезинфекции общественного транспорта. Они работают на конечных остановках каждого маршрута, сообщили в городской администрации. Мероприятия проводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Когда транспорт прибывает на конечный пункт, специалисты обрабатывают его с помощью необходимого инвентаря и средств.
В администрации рассказали, что по окончании смены каждый автобус, троллейбус и трамвай моют и дезинфицируют. Водителей обязали в течение дня протирать все поверхности бактерицидными средствами.

По состоянию на 20 марта под наблюдением врачей из-за распространения коронавируса находятся 373 человека, их них 15 помещены в изолятор. В Ростове-на-Дону в связи с пандемией инфекции действует режим повышенной готовности. Районные суды приостановили приём граждан, учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Теги: пандемия коронавируса коронавирус в Ростове

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