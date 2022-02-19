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В Ростове на Юфимцева запретят останавливаться автомобилистам

В Ростове на Юфимцева запретят останавливаться автомобилистам
В Ростове запретят остановку транспорта на улице Юфимцева. Ограничение вступит в силу 12 марта.

По информации городского департамента автодорог, нововведение необходимо для повышения уровня безопасности на дороге и пропускной способности сети. В частности, нельзя будет остановиться на участках от проспекта Буденновского до дома № 10 на улице Юфимцева (южная сторона). Аналогичная ситуация - и в пределах Буденновского - переулка Мебельного.

Ранее Rostov.ru сообщал о том, что в ближайшее время перекроют три улицы. С 5 марта по 25 мая автомобилисты не смогут проехать по улицам Урожайной, Ивановского и Подтелкова. В это время там будут прокладывать подземные коммуникации.
Фото: rapsinews.ru.
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