В Ростове на Юфимцева запретят останавливаться автомобилистам
В Ростове запретят остановку транспорта на улице Юфимцева. Ограничение вступит в силу 12 марта.
По информации городского департамента автодорог, нововведение необходимо для повышения уровня безопасности на дороге и пропускной способности сети. В частности, нельзя будет остановиться на участках от проспекта Буденновского до дома № 10 на улице Юфимцева (южная сторона). Аналогичная ситуация - и в пределах Буденновского - переулка Мебельного.
Ранее Rostov.ru сообщал о том, что в ближайшее время перекроют три улицы. С 5 марта по 25 мая автомобилисты не смогут проехать по улицам Урожайной, Ивановского и Подтелкова. В это время там будут прокладывать подземные коммуникации.