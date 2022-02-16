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Три улицы в Ростове частично перекроют до 25 мая

Три улицы в Ростове частично перекроют до 25 мая
В Ростове-на-Дону улицы Урожайная, Ивановского и Подтелкова будут частично перекрыты с 5 марта по 25 мая. Об этом сообщает городской департамент автодорог и автомобильного движения.

На Ивановского автомобилисты не смогут проехать на участке от Фрунзе до Подтелкова, на Урожайной – от дома № 118 на улице Чкалова до улицы Руставели, на Подтелкова – от Сеченова до Ушакова. Три месяца в указанных границах будут прокладывать подземные коммуникации.

Напомним, что и на Темерницкой, 54/59 с 20 февраля будет ограничено движение транспорта. Там до 21 марта будут строить подземный газопровод.
Фото: Лейла Миришова
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