Три улицы в Ростове частично перекроют до 25 мая

Фото: Лейла Миришова

В Ростове-на-Дону улицы Урожайная, Ивановского и Подтелкова будут частично перекрыты с 5 марта по 25 мая. Об этом сообщает городской департамент автодорог и автомобильного движения.На Ивановского автомобилисты не смогут проехать на участке от Фрунзе до Подтелкова, на Урожайной – от дома № 118 на улице Чкалова до улицы Руставели, на Подтелкова – от Сеченова до Ушакова. Три месяца в указанных границах будут прокладывать подземные коммуникации.Напомним, что и на Темерницкой, 54/59 с 20 февраля будет ограничено движение транспорта. Там до 21 марта будут строить подземный газопровод.