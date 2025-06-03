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В Ростовской области капустная моль атаковала посевы озимого рапса. Об этом сообщили в Россельхозцентре.Жаркая и сухая погода в конце мая способствовала массовому развитию гусениц капустной моли. Она считается одним из самых опасных вредителей. Это насекомое питается капустными растениями.Массовое размножение капустной моли сильно вредит урожаю. Пострадать могут не только рапс, но и горчица, рыжик, капуста и другие крестоцветные овощи.Если на растении обнаружено 2–3 гусеницы при поражении 10% посевов рапса или 5 гусениц при заражении 20% посевов горчицы, эксперты рекомендуют использовать флубендиамид и хлорантранилипрол для обработки полей.