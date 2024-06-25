В Ростове-на-Дону Вологодскую затопило из-за прорыва канализации

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В Ростове улицу Вологодскую затопило из-за прорыва канализации. Снимками с места горожане поделились в соцсетях.По словам местных жителей, коммунальная авария произошла еще 24 июня на улице Вологодской. На кадрах видно, что зловонная жижа растеклась по проезжей части. Из-за сильной вони жители не могут прогуляться вдоль дороги.- Второй день воняет канализацией на всю улицу, - пишут пользователи в соцсетях.При каких обстоятельствах произошла коммунальная авария, не сообщается. Местным жителям следует обратиться в аварийные службы.