В Ростове разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку

Фото Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку. О местонахождении Ангелины Карпенко ничего не известно с 25 февраля.По предварительной информации, несовершеннолетняя ушла из дома днем. Спустя время она перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Семья забила тревогу и отправилась на поиски школьницы. К ним присоединились сотрудники полиции и волонтеры.Согласно ориентировкам, рост пропавшей составляет около 140 сантиметров. У девочки светло-русые волосы и серо-голубые глаза.Последний раз ее видели одетой в темно-синюю куртку, черные брюки, синюю шапку. Обута была в черные сапоги на толстой подошве.Если вы знаете, где может находиться Ангелина, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам отыскать первоклассницу.