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В Ростове разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку

В Ростове разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку
В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшую 7-летнюю девочку. О местонахождении Ангелины Карпенко ничего не известно с 25 февраля.

По предварительной информации, несовершеннолетняя ушла из дома днем. Спустя время она перестала отвечать на звонки и сообщения родственников. Семья забила тревогу и отправилась на поиски школьницы. К ним присоединились сотрудники полиции и волонтеры.

Согласно ориентировкам, рост пропавшей составляет около 140 сантиметров. У девочки светло-русые волосы и серо-голубые глаза.
Последний раз ее видели одетой в темно-синюю куртку, черные брюки, синюю шапку. Обута была в черные сапоги на толстой подошве.

Если вы знаете, где может находиться Ангелина, сообщите по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь поисковикам отыскать первоклассницу.
Фото Лиза Алерт
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