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В Ростове-на-Дону простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

В Ростове-на-Дону простятся с военнослужащим, погибшим во время спецоперации

В Ростове похоронят 25-летнего Ивана Ющенко, который погиб во время спецоперации. Церемония прощания с военнослужащим пройдет 19 марта на одном из кладбищ донской столицы. О смерти парня сообщил вуз, который он окончил, - Институт cоциологии и регионоведения ЮФУ.

Обстоятельства гибели молодого человека пока не сообщаются. Однако известно, что при исполнении служебного долга Иван проявил мужество и героизм.

Напомним, что во время спецоперации погибли еще семь жителей Ростовской области: 35-летний сержант десантных войск Андрей Рыков из Гуково, 28-летний офицер Вячеслав Маклагин из Новошахтинска и контрактники – 24-летний Иван Ус из Таганрога, 21-летний Станислав Бондарев из хутора Мечетного, 23-летний Артем Теплов из Новошахтинска, 21-летний Максим Григорьев из Батайска и Денис Косовцев из села Богородицкое.
Фото: ИСР ЮФУ
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