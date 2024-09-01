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В Ростове-на-Дону пропала 55-летняя женщина

В Ростове-на-Дону пропала 55-летняя женщина
В Ростове-на-Дону без вести пропала 55-летняя Ирина Шевцова. Последний раз она связывалась с родными более двух недель назад.

Женщина бесследно исчезла 14 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Поисками занимаются сотрудники полиции и волонтеры. Добровольцы разместили ориентировку на пропавшую в соцсетях.

Рост Ирины Шевцовой – порядка 160 сантиметров. У нее карие глаза и русые волосы.

Если вы видели похожую женщину, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112. Любая информация может помочь в поисках. Не исключено, что ростовчанка может находиться в любом районе региона или за его пределами.
Фото: Лиза Алерт
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