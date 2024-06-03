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В Ростове без вести пропала 84-летняя женщина

В Ростове без вести пропала 84-летняя женщина
В Ростове-на-Дону без вести пропала 84-летняя женщина. Последний раз Татьяну Гусеву видели утром 3 июня.

Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам. Десятки неравнодушных людей вышли на улицы города в надежде отыскать пропавшую бабушку.

Согласно ориентировкам, Татьяна Гусева не ориентируется в пространстве. Ее рост составляет около 170 сантиметров. У женщины седые волосы и карие глаза. Предположительно, из дома она ушла в халате и тапочках.

Если вы обладаете информацией о том, где может находиться пенсионерка, позвоните по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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