В Ростове без вести пропала 84-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону без вести пропала 84-летняя женщина. Последний раз Татьяну Гусеву видели утром 3 июня.Пенсионерка ушла из дома в неизвестном направлении. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к добровольцам. Десятки неравнодушных людей вышли на улицы города в надежде отыскать пропавшую бабушку.Согласно ориентировкам, Татьяна Гусева не ориентируется в пространстве. Ее рост составляет около 170 сантиметров. У женщины седые волосы и карие глаза. Предположительно, из дома она ушла в халате и тапочках.Если вы обладаете информацией о том, где может находиться пенсионерка, позвоните по номерам телефонов: 8 (800) 700-54-52 или 112.