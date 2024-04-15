В Новочеркасске пропал 74-летний мужчина, нуждающийся в медпомощи

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области без вести пропал 74-летний мужчина. О местонахождении Петра Ерофеева ничего не известно больше суток.Последний раз пенсионера видели в городе Новочеркасске 14 апреля. С тех пор дедушка не появлялся дома. Родственники забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. Добровольцы распространяют в социальных сетях ориентировку на пропавшего.Согласно им, рост Петра составляет около 180 сантиметров. Мужчина худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза. Из дома он вышел одетым в светло-серый свитер на молнии, зеленые спортивные брюки и черные тапочки. Пенсионеру требуется медицинская помощь.Если вы видели человека на фото или знаете, где он может находиться, позвоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.