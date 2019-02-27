В Ростове-на-Дону осудили сотрудницу банка за мошенничество



В донской столице осудили начальницу юридического отдела филиала Транскапитал банка за мошенничество. Об этом сообщили в прокуратуре Кировского района.



По официальным данным, 37-летняя женщина сказала клиенту, что может повлиять на решение руководства банка о заключении договора цессии. Для этого человек должен был заплатить ей 50 тысяч рублей.



Сделка состоялась в одном из городских кафе. После получения денег она была задержана правоохранителями. «Клиент», как оказалось, действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.



– В отношении сотрудницы банка возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону. - Приговором суда она осуждена на два года условно с испытательным сроком еще на два года.