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В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перекрыли проезд на Заповедной

В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перекрыли проезд на Заповедной
В Ростове неизвестные самовольно установили шлагбаум на улице Заповедной. Информацию об этом сообщили местные жители на сайте Благоустройства.

Как сообщают горожане, неизвестные установили барьер недалеко от дома № 19. Из-за шлагбаума проезд для спецслужб затруднен. Им приходится терять время в попытках найти объездной путь.

- Дорога незаконно и самовольно фактически перекрыта. Прошу установить и привлечь лиц, установивших незаконное заграждение, к ответственности и убрать заграждение, - сказано в жалобе.

По словам ростовчан, инициаторами установки барьерного ограждения стали жильцы близлежащего дома. В 2023 году администрация Первомайского района направила хозяевам предупреждения, однако они не убрали преграду.

Если проблему не решат в ближайшее время, горожане планируют обратиться в прокуратуру.
Фото: Благоустройство
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