В Ростове-на-Дону неизвестные самовольно перекрыли проезд на Заповедной
В Ростове неизвестные самовольно установили шлагбаум на улице Заповедной. Информацию об этом сообщили местные жители на сайте Благоустройства.
Как сообщают горожане, неизвестные установили барьер недалеко от дома № 19. Из-за шлагбаума проезд для спецслужб затруднен. Им приходится терять время в попытках найти объездной путь.
- Дорога незаконно и самовольно фактически перекрыта. Прошу установить и привлечь лиц, установивших незаконное заграждение, к ответственности и убрать заграждение, - сказано в жалобе.
По словам ростовчан, инициаторами установки барьерного ограждения стали жильцы близлежащего дома. В 2023 году администрация Первомайского района направила хозяевам предупреждения, однако они не убрали преграду.
Если проблему не решат в ближайшее время, горожане планируют обратиться в прокуратуру.