В Ростове из-за акции в поддержку Навального перекрыли центральные улицы
В Ростове из-за митингующих перекрыли центральный улицы. Акция протеста состоялась 23 января.
Шествие началось от здания Публичной библиотеки по Пушкинской. Оттуда протестующие направились к парку имени Горького. Затем они пошли по Садовой в сторону Театральной площади.
Как показывают карты, улицы перекрыты до конца дня. Из-за этого километровые пробки образовались на улицах Максима Горького, Закруткина, Социалистической, а также на Ворошиловском проспекте.