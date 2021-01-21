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В Ростове из-за акции в поддержку Навального перекрыли центральные улицы

В Ростове из-за акции в поддержку Навального перекрыли центральные улицы
В Ростове из-за митингующих перекрыли центральный улицы. Акция протеста состоялась 23 января.

Шествие началось от здания Публичной библиотеки по Пушкинской. Оттуда протестующие направились к парку имени Горького. Затем они пошли по Садовой в сторону Театральной площади.

Как показывают карты, улицы перекрыты до конца дня. Из-за этого километровые пробки образовались на улицах Максима Горького, Закруткина, Социалистической, а также на Ворошиловском проспекте.

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