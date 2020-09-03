Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 54 человека

В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 54 человека
В донской столице продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Актуальные данные на официальном сайте публикует региональное правительство.

По данным на 5 сентября, в Ростовской области за день зарегистрировали 144 инфицированных. Из них 54 гражданина заболели в Ростове-на-Дону.

Несмотря на то, что в регионе не наблюдается сокращение случаев заражения, тем не менее, по словам главного санврача Ростовской области Евгения Ковалева, рисков возникновения второй волны коронавируса на данный момент нет. Однако регион может вернуться к прошлым ограничениям.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.