В Ростове-на-Дону коронавирусом заразились еще 54 человека

В донской столице продолжают ежедневно выявлять новые случаи заражения коронавирусом. Актуальные данные на официальном сайте публикует региональное правительство.По данным на 5 сентября, в Ростовской области за день зарегистрировали 144 инфицированных. Из них 54 гражданина заболели в Ростове-на-Дону.Несмотря на то, что в регионе не наблюдается сокращение случаев заражения, тем не менее, по словам главного санврача Ростовской области Евгения Ковалева, рисков возникновения второй волны коронавируса на данный момент нет. Однако регион может вернуться к прошлым ограничениям.