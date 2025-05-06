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В Ростове-на-Дону к 8 мая планирует подключить к горячему водоснабжению 58 МКД

В Ростове-на-Дону к 8 мая планирует подключить к горячему водоснабжению 58 МКД
В Ростове-на-Дону до 8 мая планируется подключить 58 многоквартирных домов к горячему водоснабжению. Об этом стало известно из заявления администрации города.

С 15 по 30 апреля в Ростове-на-Дону проводились гидравлические испытания на тепловых сетях. В ходе работ были обнаружены некоторые дефекты. В результате десятки домов остались без горячего водоснабжения на срок более 20 дней.

На многочисленные жалобы жителей отреагировал глава города Александр Скрябин. Он также посетил место одного из прорывов.

Для скорейшего завершения работ количество ремонтных бригад увеличено до 13-ти.

Как уточнили местные власти ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме.
Фото: Дондей
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