В Ростове-на-Дону еще 53 человека заболели коронавирусом

В донской столице коронавирус подхватили еще 53 человека, передает областное правительство.По состоянию на 26 августа за минувшие сутки COVID-19 выявили у 130 дончан. Всего новые инфицированные зафиксированы в 27 городах и районах. У большинства новых зараженных болезнь проходит бессимптомно, но есть и те, у кого появляются осложнения. Как правило, это пожилые люди с хроническими болезнями. За последний день в области скончались восемь дончан.Несмотря на рост числа жертв пандемии, регион продолжает постепенно выходить из режима ограничений. На Дону открыты все магазины, парикмахерские, а также парки и кафе. Однако в общественных местах по-прежнему действует «масочный» режим.