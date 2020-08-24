Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону еще 53 человека заболели коронавирусом

В Ростове-на-Дону еще 53 человека заболели коронавирусом
В донской столице коронавирус подхватили еще 53 человека, передает областное правительство.

По состоянию на 26 августа за минувшие сутки COVID-19 выявили у 130 дончан. Всего новые инфицированные зафиксированы в 27 городах и районах. У большинства новых зараженных болезнь проходит бессимптомно, но есть и те, у кого появляются осложнения. Как правило, это пожилые люди с хроническими болезнями. За последний день в области скончались восемь дончан.

Несмотря на рост числа жертв пандемии, регион продолжает постепенно выходить из режима ограничений. На Дону открыты все магазины, парикмахерские, а также парки и кафе. Однако в общественных местах по-прежнему действует «масочный» режим.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.