Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове коронавирус выявили еще у 69 человек

В Ростове коронавирус выявили еще у 69 человек
Коронавирус в Ростове-на-Дону выявили еще у 69 человек. Об этом сообщает региональное правительство.

По состоянию на 25 августа в Ростовской области коронавирус выявили у 130 жителей региона. Из этого числа 69 человек заразились опасным вирусом в Ростове-на-Дону. У большинства новых зараженных лечение проходит бессимптомно, но есть и те, у кого появляются осложнения. Как правило, это пожилые люди с хроническими болезнями.

Несмотря на это, регион и донская столица продолжают возвращаться к нормальной жизни. Работают магазины, парикмахерские, а также парки и кафе.

Теги: коронавирус в Ростове

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.