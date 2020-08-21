В Ростове коронавирус выявили еще у 69 человек

Коронавирус в Ростове-на-Дону выявили еще у 69 человек. Об этом сообщает региональное правительство.По состоянию на 25 августа в Ростовской области коронавирус выявили у 130 жителей региона. Из этого числа 69 человек заразились опасным вирусом в Ростове-на-Дону. У большинства новых зараженных лечение проходит бессимптомно, но есть и те, у кого появляются осложнения. Как правило, это пожилые люди с хроническими болезнями.Несмотря на это, регион и донская столица продолжают возвращаться к нормальной жизни. Работают магазины, парикмахерские, а также парки и кафе.