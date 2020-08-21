Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 25 городах и районах Дона

Новые инфицированные коронавирусом на Дону зафиксированы в 25 городах и районах региона, передает областное правительство.По данным на 24 августа, за прошедший день выявлен 131 случай заражения. 46 человек заболели в Ростове, 12 - в Азовском районе, 10 – в Аксайском. Семь человек заражены в Шахтах, по шесть инфицированных зарегистрировали в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и Егорлыкском районе, пять - в Таганроге, по четыре - в Константиновском и Мясниковском районах. По три положительных теста на COVID-19 получили жители Кагальницкого, Октябрьского районов и города Азова, по два - Заветинского, Зимовниковского, Красносулинского и Тацинского районов. По одному зараженному выявили в Белокалитвинском, Весёловском, Дубовском, Сальском, Тарасовском районах, а также в Батайске, Новочеркасске и Гуково.Всего в Ростовской области количество заболевших достигло 16 018. Скончались от коронавируса 312 дончан. За последний день умерли еще четверо.