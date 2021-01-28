В Ростове-на-Дону 52-летний мужчина ищет потерявшуюся дочь

В донской столице мужчина ищет свою потерявшуюся дочь. 52-летний Сергей Шишкин потерял связь с дочерью Юлией несколько лет назад, однако найти родственницу до сих пор не представилось возможным.По словам Сергея, он перестал общаться с дочкой из-за жизненных обстоятельств, о которых не особо любит вспоминать. Но найти ее он не теряет надежды.Предположительно, 30-летняя Юлия Шишкина (Вонидинвская) живет с семьей в Батайске. Просим всех не оставаться равнодушными и помочь отцу встретиться с дочерью. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении девушки, просьба позвонить по номеру: 8-951-500-96-13 (ПСО ДОН).