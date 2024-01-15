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В Ростове на Амбулаторной из-за сугробов не могут проехать машины

В Ростове на Амбулаторной из-за сугробов не могут проехать машины
Улица Амбулаторная превратилась в полосу препятствий из-за снежных сугробов. В районе спуска к роднику Гремучему проезжую часть полностью занесло снегом. Водители не могут проехать по этому участку, потому что колеса тонут в толще снежного полотна. Из-за этого на дороге образовывается пробка.

- Ни пройти ни проехать нельзя. Срочно нужна работа коммунальных служб, чтобы расчистить это безобразие! Складывается аварийная ситуация, - поделились очевидцы.

Добавим, что в первую рабочую неделю, с 8 по 14 января, на донскую столицу обрушились многочисленные осадки. Из-за непогоды во многих районах области произошли сбои с электричеством, подачей отопления и горячей воды.
Фото: соцсети.
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