В Ростове на Амбулаторной из-за сугробов не могут проехать машины

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Улица Амбулаторная превратилась в полосу препятствий из-за снежных сугробов. В районе спуска к роднику Гремучему проезжую часть полностью занесло снегом. Водители не могут проехать по этому участку, потому что колеса тонут в толще снежного полотна. Из-за этого на дороге образовывается пробка.- Ни пройти ни проехать нельзя. Срочно нужна работа коммунальных служб, чтобы расчистить это безобразие! Складывается аварийная ситуация, - поделились очевидцы.Добавим, что в первую рабочую неделю, с 8 по 14 января, на донскую столицу обрушились многочисленные осадки. Из-за непогоды во многих районах области произошли сбои с электричеством, подачей отопления и горячей воды.