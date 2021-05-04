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В Ростове мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы за разбой на лодочной станции

В Ростове мужчину приговорили к восьми годам тюрьмы за разбой на лодочной станции
Пролетарский районный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор мужчине, который избил знакомого своего отца, чтобы угнать его авто. Егора Кунченко обвинили в разбое и приговорили к восьми годам колонии особого режима.

Согласно материалам дела вечером 18 июля 2020 года компания из трёх мужчин отдыхала на территории лодочного кооператива «Кизитеринка»: удила рыбу и выпивала алкогольные напитки. Спустя некоторое время отец Кунченко лёг спать, перебрав со спиртным. А его сын якобы пошёл помочь знакомому перегнать иномарку «Киа Соул» в зону лодочной станции.

Не дойдя до припаркованного авто, в тоннеле в переулке Руднева, 1, злоумышленник ни с того ни с сего напал на мужчину. Подсудимый нанёс знакомому несколько ударов, свалив его с ног и опустив голову в родник. После этого Егор достал из кармана его куртки ключи от машины, сел за руль и скрылся с места преступления.

Потерпевший с переломанными рёбрами и кровоточащими ранами на лице попросил прохожих вызвать скорую помощь и полицию. Его доставили в больницу и госпитализировали.

Парня задержали в тот же день и возбудили в отношении него уголовное дело. Спустя год его приговорили к восьми годам тюрьмы особого режима, так как Кунченко уже имел несколько судимостей по схожим статьям.

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