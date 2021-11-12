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В Ростове мужчина умер во время рейда полиции

В Ростове мужчина умер во время рейда полиции

В Ростове мужчина умер во время полицейского рейда. Происшествие случилось 16 ноября на блошином рынке на улице Станиславского.

Известно, что к барахолке наряд прибыл для проведения рейда по соблюдению санитарных норм. Полицейские потребовали свернуть торговлю. Во время разгона торговцев и происходящей суматохи одному из пожилых продавцов стало плохо. Он потерял сознание. На место вызвали «скорую».

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что мужчина скончался до приезда медиков.

Возможно, что пожилой торговец переволновался из-за внезапно нагрянувших сотрудников полиции.
Фото: donday.ru
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