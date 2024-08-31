Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове мужчина уехал на машине и без вести пропал

В Ростове мужчина уехал на машине и без вести пропал
В Ростовской области разыскивают пропавшего 48-летнего мужчину. Последний раз Андрей Котельников выходил на связь с родными почти месяц назад.

Ростовчанин 4 августа уехал на автомобиле «Хендай Соната». С тех пор о его судьбе ничего не известно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Последние опубликовали ориентировку в интернете.

Рост Андрея Котельникова – около 190 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы с проседью и серо-голубые глаза. На мужчине были одеты синяя майка, темно-зеленые шорты.

Если вы видели похожего человека, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.