В Ростове мужчина уехал на машине и без вести пропал

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают пропавшего 48-летнего мужчину. Последний раз Андрей Котельников выходил на связь с родными почти месяц назад.Ростовчанин 4 августа уехал на автомобиле «Хендай Соната». С тех пор о его судьбе ничего не известно. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Последние опубликовали ориентировку в интернете.Рост Андрея Котельникова – около 190 сантиметров. У него нормальное телосложение, русые волосы с проседью и серо-голубые глаза. На мужчине были одеты синяя майка, темно-зеленые шорты.Если вы видели похожего человека, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.