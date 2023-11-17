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В Ростове мужчина ограбил супермаркет на Привокзальной площади

В Ростове мужчина ограбил супермаркет на Привокзальной площади
В Ростове произошло ограбление супермаркета. Инцидент случился на Привокзальной площади.

Неизвестный зашел в «Пятерочку» недалеко от Главного автовокзала. Мужчина взял пару бутылок спиртного, сок и немного продуктов на закуску: колбасу, хлеб, сыр и мороженое. Горожанин сложил все в свой пакет и прошел мимо касс.

Когда сотрудники супермаркета обнаружили недостачу в размере 3 тысяч рублей, то вызвали правоохранителей. Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого. Им оказался 39-летний житель города Батайска.

Как сообщили в УТ МВД по СКФО, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».
Фото: УТ МВД по СКФО.
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