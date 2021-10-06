COVID-19 снова выявили во всех городах и районах Ростовской области

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 523 человека. По информации на 8 октября, большинство новых инфицированных - жители донской столицы (190 человек). На втором месте по числу зараженных - Шахты. Там заболели 14 человек.В Азове диагноз подтвердился у 12 человек, а в Таганроге и Миллеровском районе - по 11. Новыми пациентами стали по 10 людей, проживающих в Новошахтинске и Донецке. В Гуково, Батайске, Новочеркасске и Заветинском районе вирус подхватили по девять человек. Положительные результаты тестов получили по восемь жителей Аксайского, Сальского районов и города Каменска-Шахтинского.По семь инфицированных выявили в Песчанокопском, Каменском, Цимлянском районах и Зверево. В Багаевском, Константиновском, Морозовском, Верхнедонском, Курганском, Тарасовском, Орловском, Азовском районах - по шесть. Аналогичная ситуация в Неклиновском, Обливском, Мясниковском, Шолоховском, Боковском, Зерноградском, Матвеево-Курганском, Красносулинском и Октябрьском.На территории Милютинского, Чертковского, Веселовского, Кашарского, Мартыновского, Семикаракорского, Егорлыкского, Тацинского, Кагальницкого, Тарасовского и Пролетарского вирус подхватили по пять человек. В Усть-Донецком и Родионово-Несветайском - по три.Борьбу с вирусом начали по два жителя Куйбышевского, Ремонтненского, Дубовского, Советского районов и Волгодонска. Меньше всего новх инфицированных оказалось в Белокалитвинском и Зимовниковском районах. Там заболели по одному человеку.Общее число зараженных с начала пандемии достигло 142 712 человек. По информации регионального правительства, 7 041 из них скончался от тяжелых последствий болезни.