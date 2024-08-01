В Ростове массово штрафуют собачников за выгул питомцев без намордников

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В Ростове участились случаи штрафов владельцев собак. По информации на 31 июля, было составлено около десяти протоколов за выгул собак без намордников.В Ленинском и Кировском районах началась борьба с нарушителями. Как сообщили в городской администрации, в рейде участвовали сотрудники коммунальной службы, регионального ГУ МВД и ветеринарного надзора. В ходе патрулирования было составлено около 10 протоколов.Нарушителям, пойманным с поличным, придется заплатить 10 тысяч рублей за прогулку со своей собакой во дворе дома.Власти продолжат работу по поимке безответственных хозяев домашних животных, что, вероятно, поможет снизить количество пострадавших от укусов собак. Однако более серьезную опасность для горожан представляют бродячие собаки. Бездомные животные становятся агрессивными, выходят на дороги и бросаются под машины, собираются в стаи и нападают на людей. Если домашнее животное, которое находится на поводке и в наморднике, слушается своего хозяина, то возникает вопрос: как быть с бродячими собаками? Пока что на этот вопрос нет однозначного ответа.Власти могли бы помочь, стерилизуя бездомных животных, чтобы уменьшить их количество. Ежегодно на это выделяются десятки миллионов рублей. Однако даже собаки, у которых есть клипсы в ушах (это свидетельствует о том, что они были обработаны и стерилизованы), иногда остаются без должного внимания со стороны служб отлова. Зоозащитники неоднократно отмечали, что животные с клипсами каким-то образом производят потомство. Очевидно, что стерилизацию им не всегда проводят. Удивительно, что правоохранительные органы не реагируют на такие случаи. Вместо этого они охотно штрафуют владельцев домашних животных за спокойную прогулку во дворе дома.Внимание полиции к проблемам, связанным с животными, растет. В сентябре 2023 года в течение трёх дней сотрудники правоохранительных органов занимались ловлей сбежавших кабанов. За этим процессом наблюдал весь город. Десятки полицейских трое суток бегали за этими животными. Возникает вопрос: если такая ситуация будет продолжаться, то кто будет заниматься преступлениями, совершёнными людьми? Кажется, что все силы стражей порядка могут быть окончательно направлены на решение проблем, связанных с животными.