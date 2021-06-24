В Ростове массово отменяют выступления известных артистов

В Ростове из-за ухудшения эпидемиологической обстановки массово отменяют концерты звезд. За неделю в донской столице отменили выступления более чем пяти исполнителей.В концертные агентства пришли письма от властей города с настоятельной рекомендацией отменить запланированные концерты, которые предполагают большое количество зрителей. Так, отменили выступления рэпера Фараона, Дианы Арбениной, «Чайфа» и других. Некоторые звезды даже высказались о ситуации в своих социальных сетях.- Мы не приезжаем в Ростов. Я страшно расстроена, все это смахивает на третью волну, - поделилась Диана Арбенина. - Давайте беречь здоровье, терпеть и ждать. Мы все равно приедем в Ростов.По словам организаторов выступления, за нарушение требований властей им грозит штраф или более серьезное наказание. В связи с этим агентствам просто приходится отказываться от выступлений и нести колоссальные убытки.Что касается ситуации, она действительно становится напряженной. Ежедневно в Ростовской области регистрируют больше сотни зараженных коронавирусом. Власти региона уже задумываются о возвращении ограничительных мер.