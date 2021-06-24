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В Ростове массово отменяют выступления известных артистов

В Ростове массово отменяют выступления известных артистов
В Ростове из-за ухудшения эпидемиологической обстановки массово отменяют концерты звезд. За неделю в донской столице отменили выступления более чем пяти исполнителей.

В концертные агентства пришли письма от властей города с настоятельной рекомендацией отменить запланированные концерты, которые предполагают большое количество зрителей. Так, отменили выступления рэпера Фараона, Дианы Арбениной, «Чайфа» и других. Некоторые звезды даже высказались о ситуации в своих социальных сетях.

- Мы не приезжаем в Ростов. Я страшно расстроена, все это смахивает на третью волну, - поделилась Диана Арбенина. - Давайте беречь здоровье, терпеть и ждать. Мы все равно приедем в Ростов.

По словам организаторов выступления, за нарушение требований властей им грозит штраф или более серьезное наказание. В связи с этим агентствам просто приходится отказываться от выступлений и нести колоссальные убытки.

Что касается ситуации, она действительно становится напряженной. Ежедневно в Ростовской области регистрируют больше сотни зараженных коронавирусом. Власти региона уже задумываются о возвращении ограничительных мер.

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