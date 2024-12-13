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В Ростове люди жалуются на отсутствие асфальта на 2-й Краснодарской

В Ростове люди жалуются на отсутствие асфальта на 2-й Краснодарской
В Ростове жители улицы 2-я Краснодарская обратились с жалобой на отсутствие асфальтированной дороги. Информация оь этом появилась на сайте "Благоустройство города".

По словам горожан, между школой №37 и домом №68/1 образовалась сплошная грязь, где нет даже щебенки.

Люди вынуждены передвигаться по болоту, которое превращается в большую лужу после даже небольшого дождя. Это особенно опасно для детей и пожилых людей, которые могут не справиться с препятствием и упасть в грязь.

Жители просят засыпать дорогу хотя бы асфальтной крошкой. Это может обеспечить безопасное передвижение. Жалоба была отправлена в работу после модерации.
Фото: сайт "Благоустройство города"
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