В Ростове люди жалуются на отсутствие асфальта на 2-й Краснодарской

Фото: сайт "Благоустройство города"

В Ростове жители улицы 2-я Краснодарская обратились с жалобой на отсутствие асфальтированной дороги. Информация оь этом появилась на сайте "Благоустройство города".По словам горожан, между школой №37 и домом №68/1 образовалась сплошная грязь, где нет даже щебенки.Люди вынуждены передвигаться по болоту, которое превращается в большую лужу после даже небольшого дождя. Это особенно опасно для детей и пожилых людей, которые могут не справиться с препятствием и упасть в грязь.Жители просят засыпать дорогу хотя бы асфальтной крошкой. Это может обеспечить безопасное передвижение. Жалоба была отправлена в работу после модерации.