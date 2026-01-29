​МБОУ «Гимназия «Шанс» (пр. Мира, 29);

​МБОУ СШ № 21 (пр. Мира, 16);

​Детская школа искусств (ул. Кошевого, 58);

​МБОУ СШ № 23 (Октябрьское ш., 32).

​МБДОУ ДС «Кораблик» (ул. К. Маркса, 4);

​МБДОУ ДС «Улыбка» (пр. Мира, 14) пр. Мира, 25;

​МБОУ СШ № 23 (корпус бывшего д/с «Теремок», Октябрьское ш., 33);

​МБДОУ ДС «Весна» (ул. Гагарина, 81).

Фото: Дондей

Школы и детские сады Волгодонска остались без теплоснабжения из-за аварии. Об этом проинформировал глава города Дмитрий Вельможко 29 января.Отопление было выключено в некоторых школах:Кроме этого, необходимая коммуникация отсутствует и в детских садах:Родителей попросили по возможности оставить детей дома. Руководители учреждений и педагоги будут находиться на связи для уточнения информации по формату обучения на этот день.Вдобавок под ограничения попала Станция переливания крови на ул. Маршала Кошевого, 23.Напомним, что коммунальная авария случилась 28 января. Из-за дефекта тепломагистрали на пересечении проспекта Мира и улицы Маршала Кошевого большая часть города оказалась без тепла.