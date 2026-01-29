Фото: Дондей

В Батайске жителям затопленной квартиры на Луначарского компенсируют ремонт. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная 28 января.Жильцы многоквартирного дома № 190 столкнулись с потопом через месяц после капитального ремонта крыши. С Нового года их квартиры заставлены тазиками и кастрюлями для лишней воды. Жилые площади на четвертом и пятом этажах заливает ежедневно. Из-за постоянного потопа испортилась мебель и отсутствует электричество.На жалобы отреагировали власти. Они провели выезд с осмотром пострадавших квартир 27 января. Рабочих подключили к уборке снега с крыши. Далее специалистами будут установлены все места протечек. Подрядчику выдано требование об устранении недостатков.Также Антонина Пшеничная подчеркнула, что ведется работа по возмещению ущерба собственнику наиболее пострадавшей квартиры.