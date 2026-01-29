В Ростове ищут очевидцев ДТП, в котором пострадал 31-летний диджей

Фото: соцсети

Диджей из Ростова-на-Дону Антон Яковлев пострадал в серьезной аварии — он попал под машину прямо у своего дома. Семья и коллеги ищут очевидцев случившегося.Антон не пришел на работу 24 января. С диджеем пытались связаться еще пару дней, но ничего не узнали ни друзья, ни семья. За помощью в поисками обратились к волонтерам и в полицию. Фото Антона разослали по районным социальным сетям.Вскоре с мамой Антона связались из больницы. Оказалось, что несколько дней там не могли установить личность пострадавшего в ДТП, так как он был в тяжелом состоянии. Это оказался Антон. Его узнала сотрудница больницы.В данный момент в родные ищут свидетелей аварии, обстоятельства которого пока не ясны до конца. Очевидцев просят обратиться по телефонам 8 863 249 34 04 (ГАИ Ростовской области) или 8 939 954-56-02.Информация о происшествии: ДТП произошло 24 января около 8:30 на 2-й Краснодарской. Антон шел по улице возле дома №86, когда его сбила «Лада Гранта». По показаниям соседа Антона, рядом было несколько человек, которые оказывали помощь ил просто проходили мимо. Необходимы их показания, а также любые фото и видео с места аварии.