На Ростов 29 января обрушились магнитные бури

На Ростов-на-Дону обрушились магнитные бури 29 января. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары начали атаковать Землю около полуночи. По силе удары достигли балла G1. Шторм продлится как минимум до конца суток. Согласно последним данным, следующую бурю стоит ожидать уже в начале февраля.

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомогания, лучше больше отдыхать и отказаться от жирной и соленой пищи.
