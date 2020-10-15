В Ростове коронавирусом переболели 87% инфицированных

В Ростове-на-Дону COVID-19 перенесли 87% инфицированных. По состоянию на 17 октября число выздоровевших составляет 9 630 человек из 11 035 выявленных за весь период случаев. Данные сообщает городская мэрия.В минувший день отрицательные тесты после выздоровления получили 158 дончан. Все еще болеют 980 жителей донской столицы: 406 из них находятся в ковидном госпитале на базе Городской больницы №1 имени Н. А. Семашко, 574 – в Городской больнице №20.Напомним, 17 октября коронавирус диагностировали еще 287 жителям Ростовской области, 91 из них – ростовчане. Двое горожан, пожилые мужчина и женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, скончались. Это абсолютный минимум летальных исходов в сутки за последние несколько месяцев.