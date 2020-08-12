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В Ростове коронавирусом переболели 4 548 человек

В Ростове коронавирусом переболели 4 548 человек
В Ростове-на-Дону от коронавируса вылечились 4 548 жителей, 40 из них - за последние сутки. Данные по состоянию на 14 апреля сообщила городская администрация.

Отметим, что это большая часть зарегистрированных за весь период пандемии в донской столице случаев заражения. На данный момент их количество составляет 5 669. Умерли 102 ростовчанина. Это без малого половина от общего числа летальных случаев от COVID-19 в регионе.

На данный момент в стационаре от ковида лечатся 529 жителей Ростова-на-Дону: 234 из них - в городской больнице № 1 имени Н. А. Семашко, остальные – в городской больнице № 20. При этом под наблюдением врачей остаются еще 2 354 человека.

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