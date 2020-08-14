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Еще 23 ростовчанина переболели коронавирусом

Еще 23 ростовчанина переболели коронавирусом
Еще 23 жителя Ростова переболели коронавирусом. Об этом 16 августа сообщила городская администрация.

За последние сутки в донской столице было зарегистрировано 57 новых случаев заражения COVID-19. Это практически половина от общего количества выявленных в минувший день случаев.

Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 2367 ростовчан. Лечатся от коронавируса 508 жителей донской столицы: 223 из них в Городской больнице №1 имени Семашко и 285 в Городской больнице №20.

За весь период в Ростове было зафиксировано 5785 заразившихся «ковидом». Из них 4680 уже переболели, 105 не перенесли коронавирус.

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