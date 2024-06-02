В Ростове изношено почти 70% теплосетей

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону теплосети изношены на 67%. Об этом сообщает портал Donday.ru с ссылкой на заместителя министра ЖКХ Ростовской области Антонину Пшеничную.В Ростове за один год количество аварий на тепловых сетях увеличилось почти в шесть раз. В первом квартале текущего года в городе было зафиксировано 201 коммунальное повреждение. В аналогичный период прошлого года таких случаев было всего 35. Всего за 2023 год произошло 142 аварии.Аварийные ситуации на теплосетях чаще всего происходят в период подготовки городского теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.Во время проявления работ выявляют скрытые дефекты на магистральных участках теплосетей, не проявившие себя во время испытаний.Нерадостная ситуация наблюдается и с холодным водоснабжением. Так, по информации министра ЖКХ, на сетях водоснабжения в первом квартале этого года произошло 66 нештатных ситуаций, а в 2023-м – 17. За прошлый год всего произошла 81 авария.В донской столице давно требуется масштабная реконструкция коммунальной системы. Речь идёт не о мелких ремонтах, а о капитальном обновлении всей сети. Однако для этого необходимы значительные финансовые вложения, которых пока нет.Жители города вынуждены терпеть постоянные отключения воды, а сотрудники коммунальных служб — выслушивать претензии горожан и ремонтировать по ночам изношенные трубы.