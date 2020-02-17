Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове изменились правила оплаты проезда транспортными картами

В Ростове изменились правила оплаты проезда транспортными картами
Система оплаты проезда изменится в Ростове-на-Дону. Новое постановление вступило в силу 18 февраля.

Как сообщили на сайте городской администрации, ростовчанам начнут блокировать транспортные кары. В случае, если человек в течение года после последней оплаты не пользуется ей, карта автоматически перестанет работать. Разблокировать её можно будет только после подачи письменного заявления.

Также в документе указано, что сократится период изготовления социальной карты учащегося. Если ранее сроки были 15 суток, то теперь — 7.

Помимо прочего, будет официально регулироваться размещение терминала в салоне автобуса. Каждый пассажир должен иметь доступ к нему, чтобы не передавать водителю карту или телефон. При этом человек должен получать билет.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.