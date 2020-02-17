В Ростове изменились правила оплаты проезда транспортными картами



Система оплаты проезда изменится в Ростове-на-Дону. Новое постановление вступило в силу 18 февраля.



Как сообщили на сайте городской администрации, ростовчанам начнут блокировать транспортные кары. В случае, если человек в течение года после последней оплаты не пользуется ей, карта автоматически перестанет работать. Разблокировать её можно будет только после подачи письменного заявления.



Также в документе указано, что сократится период изготовления социальной карты учащегося. Если ранее сроки были 15 суток, то теперь — 7.



Помимо прочего, будет официально регулироваться размещение терминала в салоне автобуса. Каждый пассажир должен иметь доступ к нему, чтобы не передавать водителю карту или телефон. При этом человек должен получать билет.