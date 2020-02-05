В Ростове водителей автобусов начнут штрафовать за простои на остановках



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Водителей общественного транспорта будут наказывать за длительные простои на остановках. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Ростова Христофор Ермашов на круглом столе, посвящённом итогам работы ведомства в 2019 году.



По его словам, штрафные санкции будут применяться, если автобус будет стоять на остановке дольше 30 секунд после того, как проезд оплатил последний вошедший пассажир.



Кроме того, ввести штраф планируется и в том случае, если в общественном транспорте пассажиру не обеспечен доступ к терминалу. Ростовчане жалуются, что им приходится передавать банковскую карту водителю, чтобы оплатить проезд. Такая ситуация отмечается на многих маршрутах.



Постановление, которое введёт штрафные санкции, будет принято в ближайшее время. На прошедшей неделе документ согласовала прокуратура.



Добавим, что, по данным департамента, в 2019 году было выявлено 55 тысяч нарушений в сфере общественного транспорта. По сравнению с прошедшим годом это почти в 10 раз больше. Сумма штрафов составила около 300 миллионов рублей, однако оплачено из них немногим более двух миллионов рублей.